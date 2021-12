54-jähriger Jaguar-Fahrer stirbt bei Unfall im Enzkreis

In der Nacht zum Sonntag hatte der 54 Jahre alte Fahrer eines Jaguars auf der Landesstraße 1135 zwischen der Autobahnanschlussstelle Pforzheim-Süd und Wurmberg eine Fahrzeugpanne, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Mit eingeschaltetem Warnblinklicht stand er kurz vor 2 Uhr auf der Pforzheimer Straße, als ihm ein 19-jähriger Passatfahrer spontan anbot, ihn abzuschleppen.

Der Passatfahrer stellte sein Fahrzeug vor den Jaguar – der Fahrer des Jaguar öffnete die Heckklappe seines Fahrzeugs, um die Abschleppöse aus dem Kofferraum zu holen. In diesem Moment näherte sich auf der geraden, im betreffenden Bereich gut einsehbaren Strecke aus Richtung Wurmberg ein Audi.

Audifahrer prallt mit voller Wucht auf Jaguar

Es besteht dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer Der 18-jährige Audifahrer erkannte die Situation wohl zu spät und prallte mit großer Wucht auf das Heck des Jaguar. Hierbei wurde der Fahrer des Jaguar zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt – er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Ehefrau sowie die beiden Kinder des Verstorbenen befanden sich zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug – sie blieben unverletzt, wurden jedoch vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Durch den heftigen Aufprall wurde der Jaguar auf den davor stehenden VW Passat aufgeschoben.

Der Fahrer des VW Passat sowie seine Beifahrerin befanden sich zum Zeitpunkt des Aufpralls außerhalb ihres Fahrzeugs – die Beifahrerin wurde leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher zog sich nur leichte Verletzungen zu.

Schaden von rund 58.000 Euro

Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 58.000 Euro alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde sofort ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Landesstraße 1135 war für mehrere Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere Unfallzeugen, sich unter (07231) 1863111 zu melden.