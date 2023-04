Unfallflucht: Lkw-Fahrer beschädigt parkendes Auto in Wurmberg

Nach einer Unfallflucht am Mittwochmittag in Wurmberg ist die Polizei auf der Suche nach Hinweisen. Ein Lkw-Fahrer soll ein parkendes Auto beschädigt haben.

Der Fahrer eines Lkws hat am Mittwochmittag ein parkendes Auto in Wurmberg beschädigt und ist anschließend davongefahren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein Lastkraftwagen mit blauem Sattelauflieger zwischen 10 und 11 Uhr durch die Münzenfeldstraße in Wurmberg.

Auf Höhe der Hausnummer 39 streifte der Lkw ein am Straßenrand abgestelltes Auto. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der Lkw-Fahrer fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern, so die Polizei.