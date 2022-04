Zeugen nach Unfall am Ersinger Kreuz gesucht

Am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, kam es auf der Kreuzung der B10 mit der K4538, dem sogenannten Ersinger Kreuz, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein Renault Twingo, besetzt mit einer 41-jährigen Fahrerin und einer 72-jährigen Beifahrerin, befuhr von Wilferdingen kommend die B10 und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Pforzheim überqueren, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Ein Mercedes-Benz C-Klasse, besetzt mit einem 74-jährigen Fahrer und einer 80-jährigen Beifahrerin, befuhr von Birkenfeld kommend die K4538 und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Wilferdingen abbiegen, um seine Fahrt auf der B10 fortzusetzen.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem heftigen Zusammenprall. Die Beifahrerin im Renault Twingo musste von der Feuerwehr befreit werden, wurde aber glücklicherweise nur leichter verletzt. Auch im Mercedes-Benz wurde die Beifahrerin leicht verletzt.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 19.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Sowohl die Renault-Fahrerin, als auch der Mercedes-Fahrer gaben an, in die Kreuzung bei Grünlicht eingefahren zu sein.

Im Einsatz waren zwei Krankenwagen und die Feuerwehr aus Kämpfelbach mit zwei Fahrzeugen und 13 Kräften. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat den Unfall aufgenommen und bittet, dass sich Zeugen unter 07231 186-3111 melden.

Bei der Verkehrslenkung wurde die Verkehrspolizei durch eine Polizeistreife des Polizeireviers Pforzheim-Nord unterstützt.