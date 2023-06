Zyanid-Einsatz in Klärwerk an der Pfinz geht weiter

Der Gifteinsatz im Klärwerk Keltern geht weiter. Die Fachleute von Wirtschaftskontrolldienst, Enzkreis-Umweltamt und andere Beteiligte sind weiterhin mit Zyanid in Wasserproben beschäftigt. Entsprechend wird auch die Warnung an die Anwohner der Pfinz aufrechterhalten, dort weder zu baden noch Tiere trinken zu lassen.

Ursache für Zyanid-Fund in einer Wasserprobe bleibt weiterhin unklar

Die Auskunft aus dem Landratsamt des Enzkreises muss vor dem Hintergrund „weitgehend normalisierter Werte“ gelesen werden. Ursachenanalyse und die Behebung des Schadens an der biologischen Reinigungsstufe stehen im Fokus bei dem fortgesetzten Einsatz in der Kläranlage des Abwasserverbands oberes Pfinz- und Arnbachtal.

Als Ausgangsort für die Zyanid-Attacke wurde laut früheren Pressemitteilungen ein Gelände am Standort Ellmendingen ausgemacht. Details dazu lägen nicht vor, heißt es auf Nachfrage im Landratsamt. Es bleibt also weiterhin auch unklar, wie es am Mittwoch zum zweiten Zyanid-Fund in einer Wasserprobe kommen konnte. Der erste Giftalarm wurde nach einer Wasserprobe am Freitag, 2. Juni, ausgelöst.