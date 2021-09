Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung in der Pforzheimer Innenstadt

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es in der Pforzheimer Innenstadt zu Körperverletzungsdelikten gekommen. Dabei verwendeten die Täter auch ein Bambusstock und ein Messer.

Bei einem Streit zwischen zwei Frauen im Alter von 35 und 36 Jahren am Waisenhausplatz kam es in der der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2 Uhr zu mehreren Körperverletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, mischten sich im weiteren Verlauf zwei Männer in die Auseinandersetzung ein. Ein 26-Jähriger ergriff Partei für die 36-Jährige und ein 20-Jähriger kam der 35-Jährigen zu Hilfe. Der 26-Jährige stach in der Folge dem 20-Jährigen mit einem Messer in den Oberschenkel.

Der verletzte 20-Jährige flüchtete daraufhin. Er konnte von einer Polizeistreife angetroffen und seine Verletzung erstversorgt werden. Die restlichen Beteiligten sowie Zeugen trafen die Polizeibeamten am Tatort an.

Als die 36-Jährige mit einem Bambusstock in der Hand den Anweisungen der Polizeibeamten nicht nachkam, sahen sich diese eigenen Angaben zufolge gezwungen, Pfefferspray gegen sie einzusetzen.

Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.