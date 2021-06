Ab Samstag trockener

Erneut viele Unwetter in Baden-Württemberg – keine größeren Schäden

In der Nacht auf Freitag hat es in Baden-Württemberg erneut viele Unwetter gegeben, aber größere Schäden sind diesmal ausgeblieben. Die Polizei berichtete am Freitagmorgen von einer ruhigen Nacht.