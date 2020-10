Erneute Kontrollen zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung im ÖPNV in Pforzheim

Die Polizei hat erneut Kontrollen zur Mund- und Nasenschutz-Pflicht in Bahnen und an Bahnsteigen durchgeführt. Fünf Personen wurden angezeigt, der Großteil verhielt sich vorbildlich. Auch ein Dieb konnte gefasst werden.

Etwa 3.000 Personen hat die Polizei am Dienstag in den Bahnen und an den Bahnsteigen kontrolliert, ob sie die vorgeschriebene Mund-Nasenbedeckung tragen. Die Polizei meldet etwa 700 Verstöße. Zielgerichtet wurde sowohl in Verkehrsmitteln des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs, als auch in den zugehörigen Einrichtungen kontrolliert. Gerade in den Wartebereichen des Bus- und Bahnverkehrs mussten erneut einige Personen auf die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung angesprochen werden.

In den überwiegenden Fällen zeigten sich auch an diesem Kontrolltag die kontrollierten Personen einsichtig. Von den insgesamt knapp über 3.000 kontrollierten Personen wurden etwa 700 Verstöße gegen die Maskentragepflicht festgestellt. Insbesondere weil sich der überwiegende Teil der Fahrgäste vorbildlich und verständnisvoll an die Maskenpflicht hält, haben die kontrollierenden Beamten mit Fingerspitzengefühl und Augenmaß agiert. Diesmal wurden fünf Personen bußgeldpflichtig zur Anzeige gebracht, da sich die Personen trotz Ansprache uneinsichtig zeigten.

Bei einem der Personen handelt es sich um einen 41-Jährigen der um 10.30 Uhr völlig betrunken und ohne Fahrschein in der Straßenbahn von Marxzell in Richtung Bad Herrenalb unterwegs war. Der mit 2,7 Promille alkoholisierte Polizeibekannte ohne festen Wohnsitz hatte seinen Mundschutz unter dem Kinn hängen, weshalb er von den Einsatzkräften angesprochen wurde. Der sich unkooperativ zeigende Mann konnte auch keinen Ausweis vorweisen, weshalb er auf die Dienststelle mitgenommen wurde. Bei der Durchsicht seiner mitgeführten Tasche wurden mehrere neuwertige Bekleidungsstücke mit Etiketten aufgefunden, zu denen der 41-Jährige einräumte, diese zuvor in der Karlsruher Innenstadt gestohlen zu haben.