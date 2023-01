Erneuter Wohnungseinbruch in Pforzheim: Polizei bittet um Hinweise

Einbrecher hatten es am Montagabend auf eine Wohnung in Pforzheim-Huchenfeld abgesehen. Die Tätern gelang unerkannt die Flucht.

Unbekannte sind am Montagabend in eine Wohnung Pforzheim-Huchenfeld eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Wohnhaus in der Eichendorffstraße betroffen.

Die Täter hebelten vermutlich zwischen 17.45 und 19.30 Uhr die Tür im Erdgeschoss auf. In der Wohnung angekommen, durchwühlten sie sämtliche Schränke und hinterließen einen Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Kriminaltechnik hat die Spurensicherung übernommen. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu wenden.