Die Straßensperrungen in der Brötzinger Fußgängerzone werden aufgebaut, die Stromkabel verlegt: Es sind die ersten Zeichen, die am Donnerstagmittag das inzwischen neunte Brötzinger Frühlingsfest ankündigen, das zwischen dem 13. und dem 17. April wieder zum Publikumsmagnet nicht nur für die Pforzheimer, sondern auch für die traditionell große Zahl an Gästen aus dem Enzkreis werden soll.

Die Vorfreude bei den Machern ist dementsprechend bereits groß, auch wenn der Aufbau – bedingt durch die Ostertage – dieses Mal herausfordernd werden wird. Zwei Tage bleiben dafür nur Zeit, die Abnahme durch den TÜV erfolgt wenige Stunden vor Festbeginn.

„Das letzte Mal hat das Frühlingsfest 2019 stattgefunden“, erinnert sich Organisator Jörg Augenstein. Für 2020 waren eigentlich schon alle Vorbereitungen abgeschlossen und die Verträge gemacht, als coronabedingt plötzlich die ganzen Absagen für sämtliche Veranstaltungen und der damit verbundene Lockdown gekommen seien, so Augenstein.

30 Schaustellerbetriebe haben ihr Kommen in Brötzingen angekündigt

So mussten die zahlreichen Fans des Frühlingsfests also ganz vier Jahre lang warten, bis es endlich wieder in vollem Umfang stattfinden kann. Im vergangenen Jahr hatten die Macher zumindest ein kleineres Frühlingsdorf angeboten, nachdem zuvor schon das Martinidorf auf regen Zuspruch gestoßen ist.

Jetzt kehrt aber das Original zurück. Fünf Tage lang werden über 30 Schaustellerbetriebe im Einsatz sein. Augenstein hofft, dass sie unmittelbar an den Erfolg des jüngsten Martinimarkts anknüpfen können. „Da hatten wir unglaubliche Besuchermassen“.

Nicht nur deshalb ist er sich mit allen Beteiligten einig, dass dieser erste richtige Martinimarkt nach der Pandemiepause „als der erfolgreichste in die Geschichte einging.“ Das darf sich mit dem Frühlingsfest nun gerne wiederholen, wenn es nach den Machern geht.

Der Aufbau selbst wird logistisch jedoch nicht ganz einfach umzusetzen sein. „Wir haben wegen der Osterfeiertage ein bisschen ein Problem“, räumt Augenstein ein. Normalerweise werde die Stromversorgung montags gelegt. Das sei in diesem Fall wegen des Feiertags aber nicht möglich und auch der darauffolgende Dienstag ist ebenfalls keine Option, weil da bereits die Schausteller ihre Geschäfte aufbauen müssen.

„Die kommen morgens ab neun Uhr und dann geht’s hier rund“, sagt Augenstein. Bis dahin werden also nicht nur die Kabel liegen müssen. Auch die Mitarbeiter der Technischen Dienste kümmerten sich schon am Donnerstag darum, die Verkehrsschilder zu stellen und den Bereich vom Postparkplatz über den Museumsplatz bis rüber in die Fußgängerzone für das Fest vorzubereiten, das wieder mit einer Bühne aufwarten wird, auf der an allen Tagen ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten ist, kündigt Augenstein an.

DSDS-Gewinner Prince Damien kommt nach Brötzingen

Unter anderem gastieren am Sonntag DSDS-Gewinner Prince Damien, das Duo Tanja und Ines sowie Miguel Gaspar, der durch Auftritte in diversen Fernsehsendungen bekannt geworden ist, darunter „The Voice Kids“ oder „Klein gegen Groß“.

Das Fest selbst soll ein Fest für die ganze Familie sein, betont Augenstein, der zum Fassanstich am 13. April um 18 Uhr neben Oberbürgermeister Peter Boch auch einen Vertreter des deutschen Schaustellerverbands erwartet.

Einzelhandel, Schausteller und Gastronomen sollen danach für eine unvergessliche Stimmung sorgen, nicht zuletzt mit den sieben Fahrattraktionen, die für jeden etwas bieten sollen. Angekündigt ist unter anderem eine Familienachterbahn, der bei vielen beliebte „Breakdance“, sowie einige Fahrgeschäfte speziell für Kinder.

Um das leibliche Wohl kümmern sich diverse Stände, die die Besucher mit einem breiten Angebot von Schokofrüchten über Bier- und Weinspezialitäten bis hin zu Waffeln und Schwenkbraten verwöhnen wollen. Zudem wird es einen Schießstand, einen kleinen Krämermarkt, die Möglichkeit zum Pfeil- und Büchsenwerfen, sowie einen verkaufsoffenen Sonntag geben, verspricht Augenstein.