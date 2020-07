Ohne Reifen und Felgen

Eutingen: Über Nacht alle Reifen geklaut

Einen Riesenschrecken bekam ein junger Eutinger, als die Polizei am frühen Donnerstagmorgen vor seiner Haustür stand. Der Mann war über Nacht Opfer eines ungewöhnlichen Diebstahls geworden. An seinem in der Inselstraße geparkten Wagen fehlten sämtliche Reifen inklusive Felgen.