Sexuelle Belästigung

Exhibitionist belästigt Frau in Pforzheim

Ein Mann hat eine junge Frau am Samstagnachmittag in der Pforzheimer Nordstadt im Bereich der Emil-Strauß-Straße sexuell belästigt. Der Täter manipulierte an seinem erigierten Glied mit heruntergezogener Hose. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.