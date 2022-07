Exhibitionist belästigt Jugendliche in Pforzheim: Polizei sucht Zeugen

Vier Jugendliche sind am Montagabend im Pforzheimer Stadtteil Dillweißenstein von einem Exhibitionisten belästig worden. Die Polizei bittet um Mithilfe bei er Suche nach dem Mann.

Ein unbekannter Exhibitionist hat am Montagabend im Stadtteil Dillweißenstein vier junge Frauen belästigt. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich die Jugendlichen gegen 21 Uhr in einem Gartengrundstück an der Hoheneckstraße, als der Mann von der Straße aus auf sich aufmerksam machte.

Nachdem die vier Geschädigten zu dem Unbekannten herüberschauten entblößte er sein Geschlechtsteil und führte sexuelle Handlungen an sich durch. Der Mann entfernte sich dann über die Straße Im Hinteren Tal weiter in Richtung des angrenzenden Sportplatzgeländes.

Laut Personenbeschreibung soll es sich bei dem Täter um einen knapp 30 Jahre alten, 1,80 Meter großen Mann handeln. Er habe dunkle Haare und sei mit sogenannten Badelatschen, einem dunklen T-Shirt und einer kurzen, grau gestreiften, Hose bekleidet gewesen. Zudem habe er eine schwarze Umhängetasche mit sich geführt.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur gesuchten Person machen können oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0 72 31) 18 64 44 4 zu melden.