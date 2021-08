Vor ein paar Monaten wäre Jonas Deichmann fast ertrunken. Kurz vor Feierabend. Der 33-Jährige war seit sechs Stunden in der Adria unterwegs, immer an der Küste entlang, das Floß mit seinen Habseligkeiten glitt wie gewohnt am Seil hinterher. Noch eine Stunde, dann wollte er am Ufer das Zelt aufschlagen.

Es war die erste Etappe seines Triathlons um die Welt: 40.000 Kilometer von München nach München durch Europa, Asien, Amerika. Abzüglich der Flug- und Schiffspassagen bedeutet das einen 120-fachen Ironman: 20.000 Kilometer Rad fahren, 5.000 Kilometer Laufen, 450 Kilometer Schwimmen.

Die Wasseretappe war besagtes Stück Adria zwischen Kroatien und Montenegro. Für die 450 Kilometer hatte er knapp zwei Monate eingeplant, bis zu zehn Stunden täglich. Ein weiterer Tag war fast um, doch auf einmal musste er Überstunden machen, um mit dem Leben davonzukommen: „Ich merkte plötzlich, wie ich aufs Meer hinaustrieb, da wurde mir echt anders.“