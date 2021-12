Fahrplanwechsel: Das ändert sich im Bahnverkehr um Pforzheim

Pforzheim verliert seinen einzigen ICE-Halt. Bislang fährt mitten in der Nacht der ICE München – Essen um 3.07 Richtung Norden und um 2.33 Richtung München in Pforzheim weiter.

Ab dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember macht der ICE nun nicht mehr den Umweg über Pforzheim und Karlsruhe, sondern fährt direkt von Stuttgart nach Heidelberg. Allzu viele Fahrgäste werden davon in Pforzheim allerdings nicht betroffen sein.

Als Ersatz gibt es künftig einen IC von Stuttgart (mit Anschluss aus München) über Ludwigsburg, Pforzheim und Karlsruhe, Frankfurt/Flughafen und weiter nach Dortmund.

VCD setzt sich für nächtlichen Halt in Mühlacker ein – und wird enttäuscht

Dass der IC auf dem Weg unter anderem im Siegerland binnen sieben Minuten an den Bahnhöfen der Lennestädter 4.000-Einwohner-Teilorte Altenhundem und Grevenbrück hält, stößt dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) in Baden-Württemberg sauer auf.

Denn der VCD hatte sich auf der Fahrplankonferenz dafür eingesetzt, dass der nächtliche IC im Großraum Pforzheim wenigstens die regulären IC-Systemhalte wie Vaihingen/Enz und Mühlacker anfährt. Doch dies sei von DB Fernverkehr abgelehnt worden. Lennestadt hat insgesamt etwa so viele Einwohner wie Mühlacker.

Besserer Takt in Richtung Heidelberg

Das Landesverkehrsministerium freut sich zum Fahrplanwechsel indes über „viele Verbesserungen im Nahverkehr“. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) dazu: „Insbesondere die Region zwischen Donau, Allgäu und Bodensee kann sich nun nach Abschluss der Bauarbeiten an den Bahnstrecken über ein massiv ausgebautes Angebot freuen.“ Pforzheim und der Enzkreis sind in der Mitteilung des Landes nicht genannt.

Einige Verbesserungen gibt es hier aber doch: Die größten Änderungen finden sich zwischen Mühlacker und Heidelberg, stellt der ökologische Verkehrsclub VCD fest. „Hier fahren die Züge zukünftig wieder alle zwei Stunden zur ungeraden Stunde ab Mühlacker mit guten Anschlüssen in Bretten, Bruchsal und Heidelberg. Statt bisher nur zweistündlich gibt es außerdem zukünftig jede Stunde Direktverbindungen von Ötisheim, Maulbronn-West, Ölbronn-Dürrn, Knittlingen-Kleinvillars nach Stuttgart über Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen“, sagt VCD-Landesvorsitzender Matthias Lieb erfreut.

Zum Abschied hat Abellio endlich alle Züge

Für diese Verbindungen ist bis Ende des Jahres die Abellio Rail Baden-Württemberg zuständig. Zum Jahresende geht das im Insolvenzverfahren befindliche Unternehmen an die landeseigene Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) über. Vorgesehen ist, dass die Abellio-Züge auf den betroffenen Strecken weiter mit der bisherigen Belegschaft und im bekannten Takt fahren – allerdings dann unter dem Dach der SWEG.

Ironie der Geschichte: Nach insgesamt 29 Monaten Lieferverzug des Herstellers Bombardier ist die Abellio-Flotte nun komplett. Alle 52 Talent-2-Fahrzeuge der Abellio-Flotte sind nach Angaben des Unternehmens ausgeliefert und können ab dem großen Fahrplanwechsel im Stuttgarter Netz eingesetzt werden. Die Verbindungen nach Pforzheim waren davon zuletzt aber nicht mehr betroffen, Ersatzzüge waren auf anderen Strecken im Land unterwegs.

Zusätzliche Verbindungen nach Karlsruhe kommen erst später

Bedauerlich, aber nachvollziehbar sei aus VCD-Sicht, dass die geplanten zusätzlichen Verbindungen nach Karlsruhe und der sonntägliche Halbstundentakt zwischen Pforzheim und Bietigheim-Bissingen vorläufig nicht umgesetzt werden können. Grund sei die Insolvenz des Betreibers Abellio und damit die Unklarheit, ob überhaupt genügend Lokführer zur Aufrechterhaltung des Normalbetriebs zur Verfügung stehen, so der VCD. Deshalb habe das Verkehrsministerium entschieden, zusätzliche Verbindungen derzeit noch nicht umzusetzen.

Weniger Verständnis dafür hat der Enzkreis-Abgeordnete Erik Schweickert (FDP). Er schreibt: „Ich bin echt sauer. Bereits bei Bekanntgabe der Insolvenz Abellios habe ich deutlich gemacht, dass die versprochenen Fahrplanverbesserungen davon nicht beeinflusst werden dürfen und jetzt werden diese klammheimlich beerdigt.“ Er hatte sich vor einigen Wochen bei Verkehrsminister Hermann erkundigt, ob die Abellio-Insolvenz Folgen für das Zugangebot gehabt habe.

Dieser habe ihm daraufhin mitgeteilt, dass zwar bereits seit Juni 2021, und damit noch vor Bekanntwerden der Insolvenz Abellios, zwei respektive drei zusätzliche Zugpaare zwischen Karlsruhe und Pforzheim verkehren, die weitere Ausweitung auf sechs Paare jedoch insolvenzbedingt von der grün-schwarzen Landesregierung zurückgestellt worden sei.

Konkret handelt es sich bei den nun zurückgestellten Zugpaaren um ursprünglich ab Dezember geplante Verbindungen von Pforzheim nach Karlsruhe (8.19 Uhr, 14.19 Uhr und 18.19 Uhr) sowie in der Gegenrichtung (9.15 Uhr, 15.15 Uhr, 19.19 Uhr).

Go Ahead setzt am Wochenende längere Züge auf der Residenzbahn ein

Besondere Bedeutung hätten die genannten Verbindungen, weil mit ihnen in Kombination mit den bereits seit Juni 2021 verkehrenden Zügen eine weitgehende Rückkehr zum ehemals bestehenden schnellen und direkten Zweistundentakt zwischen den Haltepunkten im östlichen Enzkreis (Niefern, Enzberg, Mühlacker, Mühlacker-Rößlesweg, Illingen) und Karlsruhe verbunden wäre, so Schweickert.

Er will beim Verkehrsminister auf die schnellstmögliche Einführung der zusätzlichen Zugpaare drängen. VCD-Landeschef Lieb erwartet, dass spätestens bis zum Fahrplanwechsel im Juni, eventuell schon früher, die geplanten zusätzlichen Fahrten umgesetzt werden können.

Unterdessen erhält der IRE von Go Ahead, der von Karlsruhe über Pforzheim auf der Residenzbahn nach Stuttgart und dann weiter nach Aalen fährt, am Wochenende größere Kapazitäten. „Es sind nun nicht nur wochentags, sondern auch am Wochenende tagsüber ,längere‘ Fahrzeuge unterwegs, das heißt die Zahl der Sitz-, Fahrrad- und Stehplätze erhöht sich dadurch“, erklärt Pressesprecherin Daniela Birnbaum gegenüber dieser Redaktion. Der Ausflugsverkehr werde dadurch gestärkt.

Grundlegende Änderungen bei der S-Bahn

Grundlegende Änderungen gibt es bei den Fahrzeiten der Linie S5 der KVV. Wegen des neuen Tunnels in Karlsruhe verkehren die Linien S5/S51 bis zu fünf Minuten schneller durch die Stadt. Dementsprechend verändern sich die Fahrzeiten grundlegend: Sowohl innerhalb von Karlsruhe als auch zwischen Karlsruhe und Berghausen/Söllingen/Pforzheim verschieben sich die Fahrzeiten laut KVV im Minutenbereich. Die stündlichen Abfahrten ab Pforzheim zur Minute 11 verkehren bereits zur Minute 6 und somit fünf Minuten früher.

Zwischen Pforzheim und Karlsruhe finden montags bis freitags zudem größere Änderungen im Frühverkehr statt. Betroffen sind insbesondere die Fahrten mit Abfahrt in Pforzheim um 4.46 Uhr sowie ab Wilferdingen/Singen um 5.32 Uhr (jeweils bis zu sieben Minuten früher). In der Gegenrichtung erfolgen die Ankünfte in Pforzheim bereits um 5.20 Uhr (bis zu 15 Minuten früher), 5.50 Uhr (bis zu 13 Minuten früher) und 6.12 Uhr (bis zu sechs Minuten früher).

Der S5-Eilzug ab Pforzheim um 7.16 Uhr nach Karlsruhe kann künftig wieder in Söllingen halten.

In Nächten auf Samstag, Sonn- und Feiertag verkehrt die S5 auf dem innerstädtischen Abschnitt von Karlsruhe künftig im 30-Minuten-Takt. Aufgrund der Anpassung an das neue Nightlinernetz in Karlsruhe verschieben sich die Fahrzeiten zwischen Wörth-Badepark und Pforzheim um bis zu 15 Minuten.