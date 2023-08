Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Auto eines 33-jährigen Fahrzeuglenkers am Dienstagmittag um kurz vor 12 Uhr auf der Bundesautobahn 8 bei Pforzheim in Brand, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Der Fahrzeugführer befand sich auf Höhe des Kämpfelbachviaduktes in Fahrtrichtung Stuttgart, als es zu einer starken Rauchentwicklung ausgehend von dem Motorraum kam.

Dem Mann sowie drei weiteren im Fahrzeug befindlichen Personen gelang es noch das Fahrzeug, das auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand kam, unverletzt zu verlassen.

Kurzzeitige Sperrung der Autobahn

Hiernach brannte das Fahrzeug vollständig aus. Für die Dauer der Löscharbeiten durch die alarmierte Feuerwehr und der Bergung des Wracks musste die Autobahn im betroffenen Bereich kurzzeitig voll gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 30.000 Euro beziffert.