Falschgeld in Pforzheim in Umlauf: Zwei Täter vorläufig festgenommen

In Pforzheim wurden heute Nacht zwei Männer verhaftet, da sie in einer Bar versuchten, ihre Rechnung mit Falschgeld zu bezahlen.

Nachdem zwei Männer in Pforzheim Falschgeld in Umlauf gebracht haben, wurden sie am Donnerstag vorläufig festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilt, versuchten die beiden Täter gegen 0.25 Uhr in der Südstadt mit einem gefälschten 50-Euro-Schein ihre Getränke zu bezahlen. Die aufmerksame Servicekraft bemerkte den Schwindel und verständigte den Imbissbetreiber, welcher wiederum die Polizei alarmierte.

Im Zuge der Ermittlungen wurden im Geldbeutel des 21-Jährigen weitere gefälschte 50-Euro-Scheine aufgefunden. Beim 19-jährigen Komplizen ist die Polizei zudem auf Marihuana gestoßen. Eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Wohnungsdurchsuchung der beiden Personen brachte keine weiteren Beweismittel.