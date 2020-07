Zahlen steigen weiter rasant

Fast ein Drittel mehr Corona-Fälle in Pforzheim

Die Zahl der Corona-Fälle hat sich am Wochenende sowohl in Pforzheim als auch im Enzkreis stark erhöht. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sind aktuell 37 Menschen in Pforzheim und 84 Personen im Enzkreis mit dem Virus infiziert.