Fastnachtsumzug in Dillweißenstein fällt erneut aus

Kein Fastnachtszumzug in Dillweißenstein, keine Kinderfaschingsbälle und kein Rathaussturm: Die Fastnachter in Pforzheim und dem Enzkreis sagen schweren Herzens nun auch die Veranstaltungen ab, die zuletzt noch offen geblieben waren.

Die letzte Hoffnung auf eines der bedeutendsten karnevalistischen Highlights der Region ist dahin: Der für den 26. Februar geplante Fasnetsumzug in Pforzheim-Dillweißenstein wird nicht stattfinden. Eine Riesenüberraschung sei das zum jetzigen Zeitpunkt zwar nicht mehr, meint der Präsident des Umzugsrats Daniel Ast gegenüber dieser Redaktion. Nachdem die Absage nun publik ist, dürften jedoch viele Fastnachter bitter enttäuscht sein.

„Wir hatten keine andere Möglichkeit und wir wollten vorher die teilnehmenden Gruppen informieren“, sagt Ast. Alle hätten aber Verständnis gezeigt für die Entscheidung, die der Umzugsrat „schweren Herzens“ getroffen habe.

Dabei sei es auch um die Frage gegangen: „Was für ein gesellschaftliches Symbol senden wir?“ Angesichts der pandemischen Lage mit Kontaktbeschränkungen wäre ein Großevent mit an die 15.000 Teilnehmern realitätsfremd gewesen, erklärt Ast.

Lieber nächstes Jahr ein gescheites Fasching ohne Ängste, als eines mit angezogener Handbremse. Daniel Ast, Präsident des Umzugsrats

Im Herbst waren die Organisatoren zuversichtlich gewesen, die beliebte Tradition in Dillweißenstein wieder aufleben lassen zu können. „Es wäre ein Stück Normalität gewesen.“ Nachdem sich die Lage aber verschärfte und auch zum Jahreswechsel keine nachhaltige Entspannung eingetreten ist, sei man nun an einem Punkt der Planung angelangt, an dem es galt, Verträge verbindlich einzugehen und Absprachen final festzulegen.

Dies sei in dieser unsicheren Zeit nicht möglich, wie der Umzugsrat in einer Pressemitteilung erklärt. Man wisse auch gar nicht, welche Auflagen im Februar gelten. „Lieber nächstes Jahr ein gescheites Fasching ohne Ängste, als eines mit angezogener Handbremse“, gibt Ast das Motto aus und sagt optimistisch: „Wir freuen uns auf den Umzug 2023.“

Schneemann-Verbrennung als Trostpflaster?

Ein Trostpflaster könnte es am Ende der ausgefallenen Saison geben: Die Schneemann-Verbrennung am Faschingsdienstag im kleineren Kreis mit Gruppen wie den Kräheneck-Hexen. Dabei sei zu gegebener Zeit zu klären, ob die Aktion auf dem Ludwigsplatz stattfindet, lässt Ast wissen; eine Option sei auch der Schulhof.

Auch die Pforzheimer Faschingsgesellschaft (PFG) und die Karnevals-Gesellschaft Hochburg (KGHO) verzichten auf ihre Großveranstaltungen. Party-Fieber und Kinderfasching in der Jahnhalle fallen ebenso aus wie der Rathaussturm. Die Kohlrabiner Büchenbronn wollen noch ihre Sitzung am kommenden Montag abwarten. Ein größeres Event schließt Präsident Alessandro De Caro schon aus, kündigt aber an: „Wir werden auf uns aufmerksam machen.“

Auch im Enzkreis wird es keine große Narretei geben. Die Spaßvögel Singen haben alles abgeblasen. Der Bilfinger Narrenbund Kakadu ist noch am Überlegen. Ein Umzug mit 2G plus könne nicht organisiert werden. „Wahrscheinlich sagen wir unsere Kampagne ab“, erklärt Präsidentin Regina Fuchs. Am meisten leid tun ihr die Gardemädchen. Um ihnen eine Bühne zu bieten, werde vielleicht etwas im Freien organisiert und vielleicht noch etwas im Sommer.

In Neuhausen wird ein Narrenbaum aufgestellt

Beim Fastnachtsverein Hau-Hu in Neuhausen ist man noch unentschieden, doch Präsident Heiko Stoll lässt durchblicken, dass es wohl nichts wird mit närrischem Treiben.

„Wir haben alles abgesagt, es wird nichts mit Publikum geben“, berichtet Hartmut Seifried, Präsident der Gugge Gaiße in Kieselbronn. Aber wie im Vorjahr soll ein Narrenbaum aufgestellt werden, das habe er mit dem Bauhof vereinbart. „Wir proben in vorschriftsmäßigem Betrieb“, sagt Seifert mit Blick auf Abstandsregeln und sonstigen Vorgaben.

Vielleicht, so hofft er, bringt der Sommer den Musikern eine Gelegenheit für einen Auftritt. „Es geht jetzt halt nicht anders. Wir müssen da einfach durch.“ Durchhalten und nach vorne blicken, das ist auch in Bilfingen das Motto, das Kakadu-Präsidentin Fuchs formuliert: „Irgendwann muss es ja weitergehen. Wir hoffen auf den 11.11.2022.“