In der Luisenstraße

Feuer in Wohnhaus in Pforzheim

Die Polizei hat am Mittwochmittag ein Feuer in einem Wohnhaus in der Luisenstraße gemeldet. Laut ersten Informationen sind Polizei und Feuerwehr mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Über mögliche Verletzte gibt es bislang keine Informationen.