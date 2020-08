Feuer in einer Wohnung in der Pforzheimer Innenstadt

In einer Wohnung in der Pforzheimer Hildebrandstraße ist am späten Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Am Samstag, kurz vor Mitternacht, wurde die Feuerwehr Pforzheim zu einem Wohnungsbrand in die Hildebrandstraße alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Fenster gingen zu Bruch und Feuer schlug aus der Wohnung.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand schnell. Die Straße war während der Brandbekämpfung voll gesperrt.

Während der Löschmaßnahme waren mehrere Streifen der Polizei im Einsatz, darunter auch die Bereitschaftspolizei. Offenbar kam es auf der Straße zu einer Auseinandersetzung. Weitere Informationen sind dazu bisher nicht bekannt.