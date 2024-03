Einsatz in Dillweißenstein

Benzindämpfe in Tiefgarage: Feuerwehr evakuiert Gebäude am Pforzheimer Ludwigsplatz

In Pforzheim-Dillweißenstein kommt es am Sonntagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz. In einer Tiefgarage sind Benzindämpfe ausgetreten.