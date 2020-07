Brandursache unklar

Gebäudebrand in Pforzheim: zwei Menschen lebensgefährlich, sieben leicht verletzt

Zwei lebensgefährlich Verletzte, sieben Leichtverletzte sowie ein unbewohnbares Haus in der Gymnasiumstraße in Pforzheim bilanziert die Feuerwehr nach einem Brandeinsatz am Montag kurz nach Mittag. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro.