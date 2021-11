Release am Freitag

Neues Album von Fools Garden: So nachdenklich und elektronisch wie noch nie

26 Jahre nach dem Welthit „Lemon Tree“ macht sich Fools Garden mal wieder auf zu neuen musikalischen Ufern. So elektronisch und nachdenklich wie auf dem am Freitag erscheinenden Album „Captain... Coast Is Clear“ klang die Pforzheimer Band noch nie. Das hat auch mit der Pandemie zu tun.