Fotografin Sibylle Fendt gibt Geflüchteten im Holzbachtal ein Gesicht

Sibylle Fendt wurde 1974 in Karlsruhe geboren und ist in Waldbronn aufgewachsen. 1996 bis 2002 studierte sie an der Fachhochschule Bielefeld Philosophie und von 2004 bis 2006 bei Fotograf Wolfgang Tillmans an der Städelschule in Frankfurt am Main Fotografie. Seit 2002 arbeitet Fendt als unabhängige Fotografin. In den vergangenen 20 Jahren hat sie ihre oft sozialkritischen Arbeiten bei vielen Ausstellungen gezeigt und mehrere Preise gewonnen. Fendt lebt und arbeitet in Berlin. Sie unterrichtet an der Ostkreuzschule für Fotografie und Gestaltung in Berlin und ist Mitglied der Agentur Ostkreuz. Außerdem hat sie eine Professur für Design und Medien an der Hochschule Hannover. Bilder aus ihren neuen Buch, das per Crowdfunding finanziert wurde in einer Auflage von 900 Exemparen erschienen ist, sind ab 1. Oktober bei einer Ausstellung in der Akademie der Künste in Berlin zu sehen. Infos unter www.sibyllefendt.de.

Das Buch „Holzbachtal, nothing, nothing”, 168 Seiten, 78 Fotos, 38 Euro, kann unter ISBN 978-3-96900-000-7 in der Buchhandlung bestellt werden.