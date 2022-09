Ein 37-Jähriger soll in der Nacht auf Samstag eine 63-Jährige in ihrer Wohnung angegriffen und schwer verletzt haben. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat einen 37-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am frühen Samstagmorgen eine 63-jährige Frau angegriffen und schwer verletzt zu haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll die 63-Jährige gegen 2 Uhr in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Pforzheimer Innenstadt gewesen sein, als die mutmaßliche Attacke stattfand. Sie musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen Familienangehörigen der 63-Jährigen. Die Hintergründe der mutmaßlichen Tat sind noch unklar. Der 37-Jährige, der selbst die Polizei alarmiert hatte und sich vor der betreffenden Wohnung festnehmen ließ, macht bislang keine weiteren Angaben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde der dringend Tatverdächtige noch am Samstag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ und in Vollzug setzte. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft.