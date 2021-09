Fridays for Future-Protest in Pforzheim: 350 Aktivisten auf dem Marktplatz

Am Freitag gehen in der ganzen Welt Demonstranten der Fridays for Future Bewegung auf die Straße. Es ist insgesamt bereits der achte globale Protesttag. In Pforzheim waren zur Mittagszeit rund 350 Klima-Aktivisten auf dem Marktplatz.

In Pforzheim haben sich zur Mittagszeit rund 350 Klima-Aktivisten auf dem Marktplatz eingefunden. Redner von Naturschutzverbänden und Radinitiativen wie Critical Mass sprachen zunächst vor allem über lokale Streitthemen wie das von der Stadt Pforzheim geplante Gewerbegebiet Ochsenwäldle und die Fahrradinfrastruktur in der Region.

Gegen 12.30 Uhr setzte sich ein Demonstrationszug durch die Innenstadt in Bewegung. Parteipolitische Äußerungen oder Parteifahnen hatten die Veranstalter der Pforzheimer FFF-Gruppe untersagt. Mitorganisator Jan Quincke erklärte: „Wir wollen vermeiden, dass die Demo für parteipolitische Zwecke missbraucht wird.“

Es war der erste Klimastreik in Pforzheim seit langem. Mit Ausnahme eines stillen Sit-in in der Fußgängerzone im vergangenen Herbst, hatten die Pforzheimer FFF-Aktivisten in der Corona-Zeit auf Aktionen verzichtet.

Die Demonstration in Pforzheim ist Teil des internationalen Aktionstags für mehr Klimaschutz. Insgesamt sind den Veranstaltern zufolge 1.400 Aktionen geplant. Von den 350 in Deutschland angemeldeten Kundgebungen dürfte die in Berlin die mit Greta Thunberg die größte sein.