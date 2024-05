Mit Kopfhörern und offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, lief der 21-Jährige am Schlossberg über die Straße und wurde von einem Bus erfasst.

Ein 21-Jähriger ist am Mittwoch in Pforzheim von einem Bus angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war abends gegen 18 Uhr am Schlossberg über die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit.

21-Jähriger schwebt nach Unfall in Pforzheim in Lebensgefahr

Der 21-Jährige lebt nach aktuellem Stand der Polizei noch, schwebt aber weiterhin in Lebensgefahr. Er hatte offenbar Kopfhörer auf und lief auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten.

Das Fahrzeug war auf der Busspur in Richtung Hauptbahnhof unterwegs.

Die Polizei geht davon aus, dass der Busfahrer deshalb nicht mehr reagieren konnte, da die Busspur direkt an den Gehweg grenzt. Am Bus entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Pforzheim soll ein Sachverständiger den genauen Unfallhergangs rekonstruieren.