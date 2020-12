Mehrere Schaulustige haben am Dienstagvormittag auf der Autobahn A8 bei Pforzheim einen Verkehrsunfall gefilmt, bei dem ein 43-jähriger schwer verletzt worden ist. Nach Angaben der Polizei fuhr der 43-jährige mit seinem Klein-Lkw gegen 10.40 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn A8 von Heimsheim in Richtung Pforzheim. Vor der Anschlussstelle Pforzheim-Süd sah er offenbar zu spät, dass ein vor ihm fahrender 33-Jähriger in seinem Sattelzug am Stauende anhalten musste. Der Klein-Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zur Kollision. Dabei wurde der 43-jährige schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 75.000 Euro.

Zur Unfallaufnahme, Reinigung der Fahrbahn und Bergung des Verletzten und der Fahrzeuge musste der rechte und mittlere Fahrstreifen über einen längeren Zeitraum gesperrt werden. Es kam daher zu einem Rückstau. Vor Ort waren mehrere Fahrzeuge und zahlreiche Einsatzkräften der Polizei, der Berufsfeuerwehr Pforzheim, der Freiwilligen Feuerwehr Heimsheim, des Rettungsdienstes und der Autobahnmeisterei Karlsruhe.

Rund 15 Schaulustige stellten die Beamten während der Unfallaufnahme auf der linken Fahrspur in ihren Fahrzeugen fest. Sie filmten die Unfallstelle beim Vorbeifahren mit ihren Smartphones. Die Gaffer werden nach Abschluss der Ermittlungen zur Anzeige gebracht.