Beamte haben am Donnerstag eine Kontrolle auf der A8 durchgeführt. Insgesamt wurden 23 Gefahrguttransporter überprüft.

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Donnerstag in der Zeit von 10 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz "Am Waisenrain" eine Kontrollstelle auf der Autobahn 8 durchgeführt.

Mehrere Verstöße festgestellt

Unterstützt durch speziell im Bereich Gefahrgut geschulte Beamte anderer Polizeipräsidien wurden insgesamt 23 Gefahrguttransporter einer genaueren Überprüfung unterzogen, teilte die Polizei mit. Bei diesen Kontrollen wurden insgesamt 23 Verstöße festgestellt.

In sechs Fällen waren die festgestellten Mängel so gravierend, dass für die betroffenen Fahrzeuge die Weiterfahrt bis zur Behebung der Mängel untersagt wurde.