Geldautomat in Pforzheimer Oststadt aufgebrochen: Diebe stehlen Bargeld

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Gewerbegebäude in der Pforzheimer Oststadt eingedrungen. Sie öffneten gewaltsam einen Geldautomaten und stahlen Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Geldautomat ist in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag in Pforzheim aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Unbekannten zwischen Mitternacht und 5 Uhr in das Gewerbegebäude in der Oststadt.

Sie hebelten zunächst die Eingangstür des Gebäudes in der Naglerstraße auf. Im Anschluss öffneten sie gewaltsam einen Geldautomaten im Vorraum, um an die Geldkassetten zu gelangen. Wie viel die Diebe erbeuteten, sei bislang noch unbekannt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Wer Hinweise zu der Tat hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.