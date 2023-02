Zeugen gesucht

Geldübergabe fand bei Kita statt: Pforzheimer Seniorin wird Opfer von Trickbetrügern

Trickbetrüger haben am Montag in Pforzheim zugeschnappt. Die Unbekannten brachten eine Seniorin dazu, ihnen Schmuck in Höhe von mehreren Tausend Euro zu überreichen.