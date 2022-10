Kinderpornos auf dem Rechner: Drastischer Fall wird in Pforzheim vor Gericht verhandelt

Es sind besonders widerwärtige Straftaten, mit denen sich das Schöffengericht in Pforzheim an diesem Donnerstag befassen muss: Im Haus eines 33-jährigen Familienvaters aus dem Enzkreis fanden Ermittler im Juni insgesamt knapp 80.000 Dateien mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten.

Auf den Videos und Fotos soll unter anderem auch Missbrauch zu sehen sein von Kindern oder Säuglingen. Dem Angeklagten droht eine bis zu dreijährige Haftstrafe.

Kinderpornos: Zahl der gemeldeten Fälle drastisch gestiegen

Auch wenn es sich hier um einen Extremfall jener Delikte zu handeln scheint, die die Pforzheimer Polizei in ihrer Kriminalstatistik unter der Überschrift „Verbreitung pornografischen Schriften“ führt: Die gemeldeten Fälle haben in den vergangenen zehn Jahren drastisch zugenommen.

Wir werden geradezu überrannt von Anzeigen. Kriminalhauptkommissar vor Gericht

„Wir werden geradezu überrannt von Ermittlungen zur Verbreitung und dem Besitz von Kinderpornografie“, hatte vergangene Woche ein Kriminalhauptkommissar im Zeugenstand erklärt, als er zum Fall eines jungen Mannes aus Pforzheim befragt wurde, der dann zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Henrik Blaßies, Sprecher der Pforzheimer Staatsanwaltschaft, bestätigt: „Es gehen mehr Anzeigen ein.“

In knapp 60 Prozent der Fälle von Besitz oder Verbreitung der illegalen Daten sind die Täter in der Altersgruppe der unter 21-Jährigen zu finden.

Polizeisprecher Michael Wenz spricht hierbei von Schulhofkriminalität, wenn etwa ein Jugendlicher über einen Messenger-Dienst ein entsprechendes Foto oder Video seinem Kumpel aufs Smartphone schickt. „Da gibt es nix zu beschönigen“, betont Wenz. „Man muss Heranwachsenden klarmachen, dass das Straftaten sind, die Ermittlungen nach sich ziehen.“

Weil aber auch die weit schwerwiegenderen Straftaten in diesem Bereich zunehmen, hat das Polizeipräsidium Pforzheim vergangenes Jahr zunächst eine Ermittlungsgruppe (KiPo) eingerichtet, die inzwischen zu einem etwa zehnköpfigen ständigen Arbeitsbereich wurde.

Er zielt laut Kriminalstatistik auf „eine wirksame Bekämpfung der Kinder- und Jugendpornografie durch eine zeitnahe und standardisierte Bearbeitung der Fälle“ – begleitet durch Präventivmaßnahmen wie der Sensibilisierung der minderjährigen Nutzer von Chat-Gruppen und Social Media.

Im Jahr 2012 wurden der Polizei zehn Fälle aus Pforzheim und acht aus dem Enzkreis angezeigt, im vergangenen Jahr waren es 133 aus Pforzheim und weitere 180 aus dem Enzkreis. Zumindest ab 2019 sehen die Ermittler die gestiegenen Zahlen auch im Kontext der pandemiebedingten Ausgangsbeschränkungen, die zur verstärkten Nutzung von Internet und Mobiltelefonen führten.

Pforzheimer Polizei greift auf Helfer aus den USA zurück

Es gibt einen weiteren Grund für die hohen Zahlen: Seit einigen Jahren erhalten hiesige Strafverfolger Hilfe aus den USA. Die halbstaatliche Organisation „National Center for Missing & Exploited Children“ (NCMEC, zu deutsch: Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder) bearbeitet Fälle von vermissten oder ausgebeuteten Kindern und überprüft den Datenfluss im Internet.

Lädt ein deutscher Nutzer kinderpornografisches Material hoch, geht eine Meldung an das Bundeskriminalamt und wird von dort weiter geleitet. Auf diese Weise kam Pforzheims Polizei dem vergangene Woche verurteilten Mann auf die Spur.

Gesetzesänderung und steigende Fallzahlen Freiheitsstrafe: Im Juli 2021 wurde der Paragraf 184b im Strafgesetzbuch verschärft. Damit sind Erwerb, Besitz und Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten wie Fotos und Videos als Verbrechen eingestuft, das mit einer Freiheitsstrafe belegt wird. Statistik: Die „Verbreitung pornografischer Schriften“ wird in der Statistik des Polizeipräsidiums Pforzheim als eine von verschiedenen „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ geführt. Die Polizei verzeichnet hier für die Stadt Pforzheim einen Zuwachs von 82,2 Prozent oder von 60 auf 133 Fälle im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr. 180 Fälle wurden 2021 im Enzkreis angezeigt (Vorjahr: 80). Zahlreiche Ermittlungsverfahren wurden wegen des Versands strafbarer Dateien innerhalb von Whatsapp-Gruppen geführt.

Die überwiegende Zahl der Fälle sei über die amerikanische Organisation in Pforzheim gelandet, sagt Polizeisprecher Wenz. Und nicht selten führe das Aufspüren einer Person zu weiteren Verfahren gegen die Empfänger solcher Daten.

Dagegen kam die Anzeige gegen den Familienvater, der ab diesem Donnerstag wegen des Besitzes kinderpornografischer Inhalte vor Gericht steht, von einer privaten Organisation, wie Staatsanwalt Blaßies berichtet.

Angeklagtem drohen maximal drei Jahre Haft

Obwohl es in den vielen Tausenden Daten, die der 33-jährige Angeklagte heruntergeladen haben soll, auch um schweren Missbrauch geht, drohen ihm bei einer Verurteilung maximal drei Jahre Haft. Das Strafmaß wurde zwar zum 1. Juli vergangenen Jahres hochgestuft und sieht für den Besitz kinderpornografischer Inhalte bis zu fünf Jahre Gefängnis vor. Aber die mutmaßlichen Straftaten des Mannes wurden im Juni aufgedeckt – vor der Gesetzesänderung und daher greife noch die alte Rechtslage, erläutert Blaßies.

Die steigende Anzahl von Anzeigen hat sich bisher noch nicht in den Prozesszahlen am Amtsgericht Pforzheim niedergeschlagen. Blaßies spricht von „keiner signifikanten Häufung“ in den vergangenen Jahren. „Es ist nicht außergewöhnlich, dass zwischen Anzeige und Verfahren zwölf bis 18 Monate liegen.“ Der Staatsanwaltschaftssprecher rechnet daher in Zukunft mit mehr Prozessen zum betreffenden Tatbestand.