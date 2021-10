Geringer Geldbetrag geklaut: Einbruch in Wohnhaus in Altenteig

In ein Wohnhaus in Altensteig haben bislang unbekannte Diebe eingebrochen. Entwendet wurde nur ein geringer Geldbetrag. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Am Dienstagabend haben Einbrecher in ein Wohnhaus in Altensteig eingebrochen und auch durchsucht. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, hebelten die noch unbekannten Täter eine Tür an dem Gebäude in der Dorfer Straße auf.

Im Inneren des Hauses durchwühlten sie Schränke und Schubladen, entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand ausschließlich eine Geldbörse, in der sich ein geringer Geldbetrag befand. An der Türe entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 beim Kriminaldauerdienst zu melden.