Pforzheim steuert auf kritische Marke zu

Gesundheitsamt am Limit: Die wichtigsten Fakten zu den steigenden Corona-Zahlen in Pforzheim

Pforzheim steuert stramm auf die kritische Marke in der Sieben-Tage-Inzidenz zu. Das Gesundheitsamt ist bei der Nachverfolgung der Kontaktpersonen am Limit. Wir haben die wichtigsten Fakten zu den steigenden Zahlen in der Stadt gebündelt.