Migranten sind in Pforzheim immer häufiger mit dem Vorwurf konfrontiert, Masken-Verweigerer zu sein. Belegen lässt sich das nicht. Dennoch beklagen Vertreter einen zunehmend raueren Ton gegenüber Menschen mit orientalischem Aussehen.

Für einige Gastronomen und Hoteliers ist der Fall klar: Schuld am Lockdown tragen die Migranten. Hinter mehr oder minder vorgehaltener Hand fallen im Gespräch gelegentlich Sätze wie „die sollen mal lieber unsere Neubürger kontrollieren“ oder „wir halten uns wenigstens an die Regeln, anders als die Ausländer“.

Hat Pforzheim etwa ein Problem mit seinen Migranten, weil die sich nicht an die Corona-Maskenverordnung halten? Oder spricht das eher für ein Problem mit Rassismus? Für Fazli Isbilen, Sprecher des Internationalen Beirats in Pforzheim, ist der Fall klar: „Es ist Rassismus. Besonders in letzter Zeit gibt es eine verschärfte Stimmung.“ Und die beschränke sich nicht nur auf ein Grundrauschen.