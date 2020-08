Go Ahead kommt pünktlicher, Abellio fährt noch hinterher: Das sind die Ursachen

In der Corona-Krise ging es aufwärts: Die Bahnunternehmen Go Ahead und Abellio haben ihre Pünktlichkeitswerte gesteigert. Am Hauptbahnhof Pforzheim liegt Go Ahead jetzt stabil um 80 Prozent, Abellio um 60 Prozent.

Überragend ist das zwar nicht. Gleichwohl zeigt sich eine große Steigerung gegenüber dem fehlerbehafteten Start im Juni 2019. Damals lagen die beiden neuen Betreiber auf den Strecken ab Stuttgart noch jeweils rund 20 Prozent unter den heutigen Werten. Für die Fahrgäste fühlte sich das teils katastrophal an.

Das zuständige Verkehrsministerium nimmt inzwischen „eine sich nach oben verstetigende Tendenz bei der Verbesserung der Pünktlichkeit“ wahr, wie es auf Anfrage dieser Redaktion heißt.