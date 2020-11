Second-Hand beispielsweise. Auf Instagram und Facebook stellt Greenpeace Pforzheim Plattformen vor. Informationen geben wir aber auch an unserem Stand am Freitag in der Fußgängerzone. Themen sind Spenden statt Schenken, grünes Online-Shopping oder Zeit schenken. Grundsätzlich haben wir Verständnis, dass Leute in Corona-Zeiten verstärkt im Internet kaufen, weil sie nicht in die Läden wollen. Aber es geht darum, gezielt und bewusst einzukaufen.