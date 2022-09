Größere Schlägerei in Pforzheim entpuppt sich als Fake

Ein 16-Jähriger hat am Freitagmorgen die Polizei wegen einer Schlägerei in Pforzheim alarmiert. Der Schlägerei war jedoch nur erfunden. Die Polizei ermittelt nun wegen Missbrauch von Notrufen.

Eine Person hat am frühen Freitagmorgen eine Schlägerei mit mehreren Personen in Pforzheim per Notruf gemeldet. Es stellte sich jedoch heraus, dass die gemeldete Schlägerei erfunden war, teilte die Polizei mit.

Nachdem die Polizei gegen 0.50 Uhr den Notruf empfangen hatte, fuhren vier Streifenwagenbesatzungen mit Blaulicht und Martinshorn zum Ort der gemeldeten Auseinandersetzung in der Karl-Friedrich-Straße. Vor Ort konnten die Beamten jedoch keine Schlägerei und auch keine Spuren, die auf eine Auseinandersetzung hinweisen, finden.

Ein 16-Jähriger hatte die gemeldete Schlägerei erfunden. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord leitete daher Ermittlungen wegen Missbrauch von Notrufen gegen diesen ein.