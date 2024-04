In Pforzheim kam es am Samstagnachmittag zu einem Brand. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Mindestens eine Person wurde verletzt.

In Pforzheim kam es am Samstagnachmittag zu einem Gebäudebrand. Betroffen war nach ersten Informationen der Polizei der Mix Markt in der Pillauer Straße.

Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Eine Person soll bei dem Feuer verletzt worden sein. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch Rettungskräfte sind vor Ort.

Über die Brandursache ist nocht nichts bekannt.

[Dieser Artikel wird aktualisiert. Stand: 15.30 Uhr]