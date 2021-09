Große Freude bei Surfern: Blackforestwave in Pforzheim ist eröffnet

Steffen Rose war der erste, der sich am Freitag auf seinem Surfbrett in den Metzelgraben in Pforzheim traute. Die Wasserparty der Blackforestwave ist offiziell eröffnet. Auch wenn sie schon bald jäh unterbrochen wird.

Die Black Forest Wave ist seit Freitagnachmittag in Pforzheim in Betrieb. Damit ist Surfen nun auch mitten in der Goldstadt möglich, und zwar auf dem Metzelgraben nahe des Kupferdächles. Ähnliche Anlagen gibt es in Deutschland bislang nur in München.

Von einem „tollen Gefühl“ sprach der Vorsitzendes des Blackforestwaves-Vereins, Steffen Rose, der Initiator des 80.000-Euro-Projekts ist, das seit 2014 geplant wurde und komplett durch Sponsoren finanziert wurde.

„Jetzt müssen wir nur noch unsere Surf-Fähigkeiten verbessern“, ergänzte Jonas Buchholz, der das Gros der Surfbretter des Vereins entworfen hat – Naturprodukte aus Schwarzwaldholz.

Richtig los geht es erst bei der Blackforestwave in Pforzheim im Frühjahr

Richtig los mit dem Surfen geht es aber erst im Frühjahr, wenn auch Tagesmitgliedschaften erworben werden können. Bis dahin steht die Anlage nur Vereinsmitgliedern offen, die einen Jahresbeitrag von 100 Euro zahlen.

Am Montag schon wird das Wasser des Metzelgrabens umgeleitet zwecks Bauarbeiten. Das Team um Rose hatte dennoch eine offizielle Eröffnung noch im Spätsommer durchführen wollen und daher den Termin am Freitag gewählt.