Die Reaktionen sind schnell und eindeutig. Am Montag informierte die Stadt Pforzheim den Gemeinderat noch hinter verschlossenen Türen über die lange erwarteten Untersuchungsergebnisse zu den beiden potenziellen Gewerbegebieten Klapfenhardt und Ochsenwäldle.

Doch schon vor der Unterrichtung der Öffentlichkeit am Dienstagnachmittag durch Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) preschten die ersten Politiker vor.

Die beiden Landtagsabgeordneten Hans-Ulrich Rülke und Erik Schweikert sehen in den Ergebnissen zum Artenschutz „ein K.O.-Kriterium für Klapfenhardt“, so teilen die FDP-Politiker mit. Unter anderem Rülke, der in Pforzheim der größten Gemeinderatsfraktion vorsitzt, hatte schon früh an den von OB Boch vorangetriebenen Klapfenhardt-Plänen Zweifel angemeldet.