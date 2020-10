Gynäkologen in Pforzheim warnen vor Engpässen im Kreißsaal: Kommt die Corona-Baby-Welle?

Noch nie zuvor hat der Pforzheimer Gynäkologe Norbert Seith in seiner Praxis so viele Frauen empfangen, die kürzlich schwanger geworden sind. Von Kollegen höre er ähnliche Aussagen. Daher glaubt Seith zu wissen: „Im April und Mai wird viel los sein in den Geburtskliniken.“ Es könnte eng werden in den Kreißsälen.

Überdurchschnittlich hohe Geburtenzahlen verzeichnet Seith in normalen Jahren für den Monat September. Ihren Ausgangspunkt haben sie in entspannter Zweisamkeit wie an kuscheligen Weihnachtsfeiertagen. Diesen Trend sieht Seith im Corona-Jahr getoppt. „In den letzten Wochen ist die Zahl deutlich gestiegen.“ Allein im Monat Oktober seien in seiner Praxis 50 Neuschwangere vorstellig geworden – ein Zuwachs von 25 Prozent im Vergleich zum Oktober 2019.