Polizei wird auf Konflikt aufmerksam

Gefährliche Körperverletzung: Streit zwischen zwei Männern am Pforzheimer Hauptbahnhof eskaliert

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Mittwochabend an einem Imbiss gegenüber des Pforzheimer Hauptbahnhofs handgreiflich geworden. Einer der Männer schlug auf seinen am Boden liegenden Kontrahenten ein