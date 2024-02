Handwerkskammer Karlsruhe blickt positiv auf 2024

Trotz gemischter Gefühle in einigen Gewerken sieht die Handwerkskammer Karlsruhe dem Jahr 2024 zuversichtlich entgegen.

Das Handwerk ist gut gestimmt für das Jahr 2024. Das hat der Handwerkskammerpräsident Joachim Wohlfeil bei der Jahrespressekonferenz der Kammer herausgestellt.

Wenngleich das Handwerk auch zahlreiche Verbesserungen von der Politik wünscht: Mit einer Postkartenaktion fordern die Handwerkskammern bundesweit ihre Mitgliedsbetriebe auf, ihre Anliegen an das Bundeskanzleramt zu richten. Etwa wegen hoher Steuerbelastung oder nötigem Bürokratieabbau.

Dies, obwohl über alle Gewerke hinweg die Geschäftslage der Betriebe im vorigen Jahr etwa zu 60 Prozent mit „gut“ bezeichnet wurde. Allerdings nahm zum Jahresende hin die Zahl der Skeptiker zu, die eher von schlechter Lage sprachen.

Die Politik hat die Kunden verunsichert. Joachim Wohlfeil

Handwerkskammerpräsident

Flaute am Bau verschlechterte 2023 die Geschäftslage

Gemischte Gefühle herrschten Ende 2023 im Bauhauptgewerbe, also etwa bei Maurern, Betonbauern, Straßenbauern, Zimmerern und Dachdeckern: Die Flaute am Bau verschlechterte die Geschäftslage zunehmend – beim Ausbauhandwerk, also etwa Malern, Installateuren, Elektrikern und Heizungsbauern noch stärker. Dort sprachen zum Jahresende bereits ein Viertel der Betriebe von schlechter Geschäftslage.

„Die Politik hat die Kunden verunsichert“, so Wohlfeil. Das habe zu einer Zurückhaltung, etwa bei der Installation von Solaranlagen und Wärmepumpen geführt. Noch recht gut standen 2023 die Maschinenbaubetriebe da, mit noch über 60 Prozent Zufriedenheit und keinerlei schlechter Lageeinschätzung.

Einen konstanten Anstieg über die Quartale hinweg verzeichnete das Gesundheitshandwerk, also Optiker, Hörakustiker, Zahntechniker und Orthopädietechniker. Beim Nahrungsmittelgewerbe ist die Lage eher gemischt, bei den personenbezogenen Dienstleistungen, also bei Friseuren, Uhrmachern, Schneidern und Kosmetikern wurde sie im Laufe des Jahres eher besser.

Der Ausblick auf dieses Jahr ist ähnlich differenziert nach Geschäftszweigen. Es dominiert in Summe die Erwartung gleichbleibender Verhältnisse. Verschlechterungen werden allein in den Bereichen Gesundheitsberufe und persönliche Dienstleistungen befürchtet.

Kammerbezirk Karlsruhe: Handwerkskammerpräsident erwartet für 2024 ein Umsatzplus von zwei bis drei Prozent

Die mehr als 20.500 Betriebe im Kammerbezirk mit rund 116.000 Beschäftigten erzielten 2023 einen Umsatz von rund 18,4 Milliarden Euro. Das sind sechs Prozent mehr als 2022. In seiner Prognose geht Wohlfeil für dieses Jahr von einem Umsatzplus von zwei bis drei Prozent aus, abhängig von den Rahmenbedingungen.

Die Zahl der Meisterbetriebe verringerte sich 2023 um 171, dafür stieg die Zahl der Betriebe ohne Meisterzwang um 413 an. Spitzenreiter bei den Meisterbetrieben sind die Friseure (1.698), gefolgt von den Elektrotechnikern (1.321) und den Fliesenlegern (973). Starke Zuwächse gab es bei Heizungsbauern und den Klimatechnikern.

In Pforzheim wurden im Vorjahr 16.588 Handwerkbetriebe gezählt, im Enzkreis waren es 2.988 mit starken Zuwächsen. Eine besondere Dynamik entfalteten die Betriebe ohne Meisterpflicht, wie etwa die Gebäudereiniger, deren Betriebszahl seit 2004 von rund 290 auf 1.834 Betriebe Ende 2023 kontinuierlich anstieg. Ähnliche Dynamik traf auf die Fliesenleger zu, bis sie 2020 wieder meisterpflichtig wurden und die Kurve der Betriebszahlen wieder abknickte.

Dennoch zeigt sich der Vorteil einer Qualifikation als Meister beim Bestand der Betriebe: Fünf Jahre nach der Betriebsgründung existierten noch zwei Drittel der Meisterbetriebe, während von den Betrieben ohne Meister nur noch ein Drittel bestanden.

Starter-Center in Pforzheim unterstützt bei Betriebsgründung

Bei der Betriebsgründung hilft weiterhin das Starter-Center der Handwerkskammer in Pforzheim. „Wir nehmen die Leute an die Hand, um mit ihnen die abschreckenden Formalitäten zu erledigen“, sagte Hauptgeschäftsführer Walter Bantleon. Auch bei der Betriebsübergabe sei die Kammer mit einem Beratungsteam und einer Betriebsbörse hilfreich.

Bei den Lehrlingszahlen im Handwerk konnte Präsident Wohlfeil Erfreuliches berichten: Die Zahl der „Beginner“ nahm 2023 leicht zu. Nach einem Einbruch 2022 erholte sich die Zahl der Berufsanfänger 2023 wieder auf 238. Im Enzkreis ist die Zahl konstanter und höher mit 288 Anfängern.

20 Prozent der neuen Azubis in den 2.327 Ausbildungsbetrieben im Kammerbezirk sind weiblich, mit den Lieblingsberufen Friseurin und Augenoptikerin. Bei den Jungen dominiert immer noch der Kfz-Mechatroniker vor dem Anlagenmechaniker.

Zur Berufsfindung haben sich laut Wohlfeil die zweiwöchigen Werkstattcamps bewährt, wo sich jährlich 800 Interessenten in verschiedenen Berufsbildern ausprobieren können. Auch Praktika sind probate Wege zum Beruf, die man auf einer digitalen Plattform besser finden kann.