Baden-Württemberg

Hausärzte sehen neuer Corona-Impfkampagne skeptisch entgegen

Ein neuer Impfstoff, der an die Omikron-Variante angepasst wurde, kann bereits in Kürze verimpft werden. Baden-Württemberg erhält in den nächsten beiden Wochen rund 1,8 Millionen Dosen. Doch die Hausärzte sehen der neuen Impfkampagne skeptisch entgegen.