Herrenloser Hund löst nächtlichen Sucheinsatz in Pforzheim aus

Ein herrenloser Hund läuft hektisch am Nagold-Ufer auf und ab. Die Polizei rechnet mit dem Schlimmsten. Am Ende können Frauchen und Hund glücklich wiedervereint werden.

Am Nagold-Ufer

Ein herrenloser Hund hat in Pforzheim-Dillweißenstein am späten Montagabend einen größeren Einsatz ausgelöst. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilte, wurde gegen 22.16 Uhr ein herrenloser Hund am Nagold-Ufer entdeckt. Das Tier sei dort hektisch ohne Herrchen oder Frauchen umhergeirrt.

Da die Einsatzkräfte mit dem Schlimmsten rechnen mussten, wurde Großalarm ausgelöst. Die DLRG Wasserrettung und der Rettungsdienst versammelten sich an der Nagold. Ein Polizeihubschrauber unterstützte den Einsatz aus der Luft. Auch eine Drohne war im Einsatz.

Frau stürzt beim Gassigehen und geht nach Hause

Nach kurzer Zeit konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Die Besitzerin war nach Angaben der Polizei beim Gassigehen gestürzt und nach Hause gegangen. Sie hoffte, dass auch der Hund den Weg alleine nach Hause finden würde, so der Sprecher weiter.

Die Frau war nicht schwer verletzt und konnte so wieder mit ihrem Hund vereint werden.