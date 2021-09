Selbstbestimmt das Alter genießen und in puncto Lebensqualität am Besten auf nichts verzichten müssen: So sieht für viele der Traum des goldenen Lebensabends aus. Doch das Älter werden ist auch mit Herausforderungen und Schwierigkeiten verbunden. Und selbst der gewohnte Alltag lässt sich mit der Zeit nicht mehr so leicht meistern wie gewohnt.

Doch das bedeutet auf keinen Fall, dass man die Probleme, die auftauchen, einfach hinnehmen muss. Für so gut wie alles gibt es eine Lösung und Spezialisten, die mit Erfahrung und Fachkenntnis oder auch moderner Technik und besten Serviceleistungen bereit stehen. Man muss nur wissen, wo man hinschauen und wenn man fragen muss.

Gerade in der Region rund um Pforzheim finden sich zahlreiche Unternehmen und Einrichtungen, die darauf spezialisiert sind, älteren Menschen weiterhin ein gutes Dasein zu ermöglichen.

Hier findet sich beste Beratung für ein selbstbestimmtes Leben:

Egal ob es um den Einbau eines barrierefreien Bades oder die Anpassung des Eigenheims an neue Bedürfnisse, eine Möglichkeit zum betreuten Wohnen in einer betreuten Gemeinschaft oder die nötige Technik und Ausstattung für Alltag und Pflege geht: Die richtigen Ansprechpartner sind nur einen Mausklick, eine E-Mail oder einen Anruf entfernt.

Haegele GmbH Sanitärtechnik

Leistungsübersicht/Spezifizierung:

Bad - wir übernehmen die komplette Planung und Gestaltung ihres Wunsch-Bades, auf Wunsch alles aus einer Hand.

wir übernehmen die komplette Planung und Gestaltung ihres Wunsch-Bades, auf Wunsch alles aus einer Hand. 3D-Badplanung - Wir planen Ihr Bad in 3-D.

Wir planen Ihr Bad in 3-D. Sanitär- und Heizungstechnik - Unser Kundendienst wird laufend geschult und arbeitet fachgerecht und zuverlässig.

Unser Kundendienst wird laufend geschult und arbeitet fachgerecht und zuverlässig. Wannensanierungen mit Acrylwannen - Aus alt mach neu: Durch unser Wannensystem von Repabad, ist es problemlos möglich Ihre alte Badewanne oder Duschwanne durch eine Acrylwanne zu ersetzen.

Aus alt mach neu: Durch unser Wannensystem von Repabad, ist es problemlos möglich Ihre alte Badewanne oder Duschwanne durch eine Acrylwanne zu ersetzen. Kesselsanierung - Wir sind ihr richtiger Ansprechpartner, wenn es um die Sanierung ihrer Heizung geht.

Wir sind ihr richtiger Ansprechpartner, wenn es um die Sanierung ihrer Heizung geht. Gas - Mit Gas-Heizgeräten haben Sie die Gewissheit, alle Vorteile der Energieart Gas optimal nutzen zu können – und Heizkosten zu sparen! Bei uns erhalten sie moderne Gasheizungen auch mit Brennwerttechnik.

Mit Gas-Heizgeräten haben Sie die Gewissheit, alle Vorteile der Energieart Gas optimal nutzen zu können – und Heizkosten zu sparen! Bei uns erhalten sie moderne Gasheizungen auch mit Brennwerttechnik. Website: www.haegele-sanitaer.de

Adresse: Waldstr. 59, 75181 Pforzheim

Mail: info@haegele-sanitaer.de

Telefon: +49 (7231) 767110

Johanneshaus Öschelbronn

Mensch sein – Mensch bleiben

Leben und Wohnen im Alter. Erfahren Sie das Besondere: inmitten der Natur ein Leben in großzügigen Appartements mit allen Leistungen | mit sozialen Begegnungen, kultureller und geistiger Inspiration | im Betreuten Wohnen auf Zeit und in der Gastpflege | in der Kurzzeit- und vollstationären Pflege | im Ernst-Zimmer-Haus für Menschen mit Demenz | mit den Ambulanten Diensten Johanneshaus Öschelbronn und Straubenhardt im Enzkreis | in der Ambulant betreuten Wohngemeinschaft im Johanneshaus Straubenhardt

Richard Staib GmbH & Co.KG

Leistungsübersicht/Spezifizierung:

Badezimmer - Sie möchten Ihr Badezimmer renovieren oder umbauen? Wir planen Ihr Bad neu und koordinieren alle Arbeiten.

Heizungsanlagen - Wir geben Ihnen die Sicherheit, dass bei Ihrer Heizungsmodernisierung alles so läuft, wie Sie es sich vorstellen.

Wohnräume - Profitieren Sie von Service aus einer Hand und machen Sie Ihr Zuhause zum komfortabelsten Ort der Welt.

Website: www.bad-staib.de

Adresse: Gülichstr. 12, 75179 Pforzheim

Mail: info@bad-staib.de

Telefon: +49 (7231) 94340

Sanitätshaus Heintz

Orthopädietechnick - Rehatechnik - Krankenpflegebedarf - Bandagen - Wäsche - Miederwaren - Gesundheit - Fitness

Aufstehsessel „Cambridge“ Technische Daten: 1-motorig bis 180 cm Körpergröße | Funktionen: aufstehen, sitzen und relaxen, max. Belastung 110 kg | Höhe gesamt: 108 cm | Sitzhöhe: 48 cm | Sitzbreite: 47 cm | Sitztiefe: 53 cm