Theoretische Grundlagen oder praktische Erfahrungen? An der Hochschule Pforzheim müssen sich Studierende nicht entscheiden. Mit rund 6200 Studierenden zählt sie zu einer der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg.

Im Zusammenspiel gestalterischer, technischer, betriebswirtschaftlicher und juristischer Disziplinen ist die Hochschule Pforzheim dabei in der Lage, praktisch den gesamten Produktlebenszyklus intern abzubilden. Getreu ihrem Motto „Führend durch Perspektivenwechsel“ bringen die Absolventen der Hochschule Pforzheim durch diese Interdisziplinarität alle Fähigkeiten mit, die es in einer immer komplexeren Arbeitswelt braucht.

Breites Spektrum, enge Betreuung

Rund 500 Professoren und Lehrbeauftragte bereiten die Studierenden in 29 Bachelor- und 20 Masterstudiengängen optimal auf die Anforderungen in der Berufswelt vor. Qualifikation und Praxiserfahrung der Lehrenden auf der einen und eine intensive Kooperation mit Unternehmen auf der anderen Seite sind die Basis für die herausragende Position der Hochschule Pforzheim in zahlreichen Rankings.

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Pforzheimer Absolventen: Vom ersten Semester bis zur Thesis stehen die Lehrenden den Studierenden mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung auf jedem Schritt ihres Weges zur Seite.

Der direkte Draht

Im Süden schlägt das wirtschaftliche Herz Deutschlands und Pforzheim liegt mittendrin. Davon profitieren die Studierenden der Hochschule Pforzheim. Durch die enge Verbindung von Theorie und Praxis entwickeln sich positive Synergieeffekte, die in zahlreichen Projekten und Forschungsansätzen für die Industrie und Wirtschaft münden. Das Institut für Angewandte Forschung, zahlreiche Steinbeis-Transferzentren oder das Schmucktechnologische Institut sind nur einige Beispiele hierfür.

Lokal vernetzt, international aufgestellt

Mehr als 100 Partnerhochschulen auf fünf Kontinenten ermöglichen es den Studierenden der Hochschule Pforzheim weltweit Erfahrungen zu sammeln. Neben der starken Vernetzung mit der regionalen Wirtschaft profitieren sie auch von den internationalen Netzwerken ihrer Hochschule, die im globalen Wettbewerb ganz oben mitspielt. So sind die Fakultät für Wirtschaft und Recht sowie die Studiengänge des Wirtschaftsingenieurwesens seit 2011 AACSB-akkreditiert - ein internationales Gütesiegel, das die hohe Qualität der Lehre an der Hochschule Pforzheim bescheinigt.

Alle Kontaktdaten auf einen Blick

Interesse an einem Studium an der Hochschule Pforzheim? Für eine Beratung zu Entscheidungs- und Orientierungsfragen vor und während des Studiums ist das Team des StudiCenter unter folgender Telefonnummer oder Mailadresse erreichbar: