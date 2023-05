Hoher Sachschaden bei Unfall unter Alkoholeinfluss in Pforzheim

Ein betrunkener Fahrer ist am Montagmittag in Pforzheim gegen ein geparktes Auto gefahren.

Der Fahrer eines Sattelzugs hat am Montagmittag unter Alkoholeinfluss einen Unfall in Pforzheim verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 42-jährige gegen 12.40 Uhr auf der Geigerstraße gegen ein geparktes Auto.

Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Der Schaden am Sattelzug wird mit 1.000 Euro beziffert. Vor Ort wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von rund 1 Promille ergab. Der 42-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Die Beamten behielten seinen Führerschein ein.