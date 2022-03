Hoher Vermögensschaden in Pforzheim: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Ein 79-jähriger erhielt am vergangenen Samstag einen Anruf seiner Bank. Im Anruf hiess es, der Bankberater bräuchte die Zugangsdaten zum Online-Banking wegen eines „Hacker-Angriffs“. Doch der Mann am Telefon war gar kein echter Bankberater.

Betrüger haben sich am Samstag, 19. März, als Bankberater ausgegeben und konnten so einen Geldbetrag im mittleren fünfstelligen Bereich vom Konto eines 79-Jährigen in Pforzheim abbuchen.

Kurz nach 14.00 Uhr erhielt ein 79 Jahre alter Mann einen Anruf einer örtlichen Bank. Der Anrufer, welcher sich Herr Weiß nannte, rief mit der „gespooften“ Telefonnummer dieser Bank an. Somit erschien auf dem Display des Rentners die tatsächlich existierende Telefonnummer seines vertrauten Kreditinstituts. Durch geschickte Gesprächsführung und der Legende, es handle sich um einen aktuellen „Hacker-Angriff“, gelang es dem unbekannten Anrufer, den Rentner zur Herausgabe seiner Zugangsdaten zum Online-Banking zu bewegen. Wie hoch genau der Vermögensschaden ist, ist noch unklar.